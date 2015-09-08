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الجيش المصري يعلن بدء عملية عسكرية في 3 مناطق بسيناء

8/9/2015

بدء عملية عسكرية للجيش المصري في سيناء- أرشيفية

 

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء عن بدء عملية عسكرية جديدة في ثلاث مناطق بسيناء (شمال شرق)، كما أعلن عن مقتل 29 "إرهابيًا" في أول تحركاته العسكرية  أمس الاثنين.

وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان متلفز، بثه التلفزيون الرسمي، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة بدأت، ومعها عناصر من الشرطة المدنية، فجر الاثنين، عملية شاملة أسماها (حق الشهيد) للقضاء على ما أسماه بالعناصر الإرهابية بمناطق (رفح – الشيخ زويد – العريش) بشمال سيناء".

وكشف بيان الجيش أن النتائج الأولية للحملة أسفرت عن  مقتل 29 عنصرًا  ، وتدمير المناطق التي كانوا يتمركزون فيها، إضافة إلى عدد من العربات والأدوات التي تستخدمها تلك العناصر في عملياتها .

وأوضح أنه خلال مداهمة إحدى البؤر "الإرهابية"، انفجرت عبوة ناسفة في إحدى مركبات القوات المسلحة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وجندي، وإصابة أربعة آخرين".

وينشط في شمال سيناء مؤخرا، عدد من التنظيمات، أبرزها "أنصار بيت المقدس"، والذي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وغير اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات المصرية هؤلاء "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.

 

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