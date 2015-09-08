الجزيرة مباشر ترصد معاناة حجاج عراقيين بعد منعهم من السفر

رصدت الجزيرة مباشر معاناة حجاج محافظتي نينوى والأنبار بالعراق العالقين في ناحية عامرية الفلوجة لعدة أيام، بعد منع السلطات العراقية العشرات من أبناء هاتين المحافظتين من أداء فريضة الحج لهذا العام. بحجة الاعتبارات الأمنية.

واشتكى الحجاج من تعنت السلطات وعدم تنفيذها وعودها المتكررة لهم بالسماح لهم بالسفر. واتهموها بالفساد والمحسوبية والفساد الإداري الذي جعلها تسمح لمجموعة معينة بالسفر وتمنع مجموعات أخرى، بالإضافة إلى إسقاط حقهم في السفر ومصادرة أموالهم التي دفعوها للحج، رغم مطالبتهم بتأجيل سفرهم للعام القادم واستعدادهم للعودة إلى ديارهم حال الحصول على وعد بهذا الأمر.

وتتضمن أسماء الممنوعين من السفر العديد من كبار السن والسيدات المسنات المرضى والمعاقين الذين يحتاجون إلى مرافقين من أبنائهم لمراعاتهم أثناء أداء الفريضة ولا يستطيعون السفر بدونهم. كما منعت السلطات أزواج العديد من السيدات من السفر رغم اشتراط وجود محرم بصحبتهن.

من جانبه، قال ديوان الوقف السني في العراق إنه بصدد نقل الحجاج لأداء فريضة الحج جوا بعد الحصول على الموافقة الرسمية.