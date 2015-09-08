الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع المعيشية المأساوية في تعز

الحصار الخانق .. الضرب العشوائي .. قتل الناس أحياء .. كلها صرخات أطلقها أهالي مدينة تعز اليمنية أثناء جولة بالكاميرا لـ "لجزيرة مباشر" لرصد الأوضاع المعيشية بالمدينة في ظل الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي وقوات صالح على تعز.

ويعاني الأهالي على مدار 5 أشهر من حصار العصابات المسلحة من قبل الحوثيين وقوات صالح لهم واستهداف المدنيين والقصف العشوائي على المدينة وقتل الأطفال والنساء.

كذلك يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء والماء المتكرر فضلاً عن انقطاع الإنترنت والاتصالات، كما أن هناك نقصاً شديداً في الغذاء والدواء لاسيما بعد انتشار الأمراض، ويحاول الأهالي التعايش مع الوضع الإنساني الصعب في تعز تشجيعاً للمقاومة الشعبية التي تقف للحوثيين بالمرصاد –على حد قول أهالي تعز.

كما رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" كيفية تعايش المواطنين مع تلك الأوضاع المأسوية في تعز وقال المواطنون إن المشتقات البترولية تباع الآن في السوق السوداء.