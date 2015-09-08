اردوغان :لو تخلت موسكو وطهران عن الأسد فسيسقط خلال 24 ساعة

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن روسيا وايران تقدمان دعما غير محدود للرئيس السوري بشار الاسد الذي وصفه بالطاغية ،وأضاف خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية أنه لو تخلت روسيا وايران عن تقديم الدعم لبشار فإنه سوف يسقط حلال 24 ساعة .

واشار اردوغان الي ان التدخل الدولي في سوريا لم يكن مرحبا به في البداية وهذا يجعل طاغية سوريا قاصدا بشار الاسد يحصل علي حماية دائمة .

وقال "يجب علينا أن نقوم بدور لإخراجه من هناك وأنا تحدثت في هذا الامر مع اصدقائنا في روسيا وإيران وكلاهما دولتنان تقدمان له الدعم فهناك اشياء يجب على روسيا فهل واشياء اخري يجب علي ايران فعلها .

وأوضح اردوغان قائلا " أقول هذا بكل انفتاح لأنني أقول لهم ذلك -قاصدا الروس والإيرانيين – ايضا ، يجب أن أقول ذلك لأنني متألم، فهم يدعمونه بالسلاح والمال ويسمحون لهذا النظام بالاستمرار، كما يحاولون التخلص من المعارضة"

وتساءل اروغان "أليست داعش-تنظيم الدولة الإسلامية – متعاونة مع النظام السوري الآن؟

وأجاب قائلا أكبر داعمي تنظيم الدولة حاليا هو النظام السوري ،واضاف " ومن يبذل جهودا لإبقاء النظام هم نفسهم من يتحمل هذه المسؤولية"

وعاد اردوغان لطرح الاسئلة – لماذا يشعرون بأنهم مدينون للأسد؟،وقال " نحن نواجه بلداً ممزقا ومحترقا وتمت إبادة شعبه.. وهم لا يزالون يحاولون دعم بشار

وتحدث أردوغان عن الدور الإيراني والروسي في دعم بشار قائلا "لسوء الحظ، فإن إيران ورسيا تقفان إلى جانب الأسد في هذه المسألة وأنا ناقشت مع بوتين هذه المسألة مطولا في ألعاب باكو الأولمبية، لقد رأيت بوتين بشكل مختلف، وقمنا بتعيين وزراء خارجيتنا للعمل معا، ولكن تصريحات روسيا اللاحقة أصابتني بالصدمة حقا. أواجه مشكلة في فهم هذا"

وكان أردوغان ورئيس وزراءه احمد داوود اوغلو قد اعلنوا اكثر من مرة رفضهم المطلق لأي تسوية سياسية في سوريا تبقي علي بشار الاسد وقال أروغان في اكثر من مناسبة أن الاسد الذي دائما ما يصفه بالطاغية يجب ان يرحل عن سوريا