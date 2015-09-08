اختتام الاجتماع الثالث لمجلس إعمار "دارفور" بالدوحة – الجزيرة

اختتم مجلس إدارة "إعمار دارفور" اجتماعه الثالث في الدوحة اليوم برئاسة قطرية , وأجرى مراجعة دورية لتنفيذ برامج الدول المانحة والتزاماتها في الإقليم، كما استعرض الاجتماع برامج الإعمار قيد التنفيذ في الإقليم في الفترة القادمة وأولوياتها.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر أحمد بن عبد الله آل محمود ، الذي ترأس الاجتماع- إلى أن وضع دارفور الراهن أفضل من السابق، وأن هناك جدية من الدول المانحة في تنفيذ تعهداتها، ودعا مختلف الجهات المعنية بإعمار دارفور للإيفاء بالتزامات المرحلة القادمة.

وأضاف أن هناك مشروعات بلغ عددها 315 مشروعا تم افتتاحها تمثل المرحلة الأولى من جملة 1071 مشروعا تنتظر التنفيذ، وتشمل مدارس ومراكز صحية ومراكز شرطة علاوة على القرى الخمس التي أنشأتها دولة قطر.

يشار إلى أن قطر رعت عام 2011 اتفاقا بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة من أجل السلام في دارفور.

وجاءت الوثيقة بعنصر أساسي لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين الحكومة السودانية وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح بالإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات عدة.