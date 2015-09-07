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وزير الاستثمار المصري :العاصمة الإدارية تستغرق 20 عاما

7/9/2015

عبد الفتاح السيسي

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري  الغاء مذكرة التفاهم مع محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة اعمار الاماراتية والتي تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والذي عقد في مارس الماضي بشأن بناء العاصمة الادارية الجديدة  .

وأضاف سالمان في تصريحات لقناة النيل للأخبار المصرية الحكومية على هامش مؤتمر اليورو ميني  اليوم السبت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع العبار لم تتطور وبالتالي تم الغاؤها

الا أن   سالمان أكد  خلال المؤتمر أنه قائم وسيتم تنفيذه رغم كل التحديات ،مشيرا الي ان المشروع سيستغرق 20 سنة وان المرحلة الاولي منه ستنتهي خلال 7 سنوات .

واشار الوزير المصري الي  أن العمل في العاصمة الجديدة بدأ بالفعل، من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع سوف تستغرق 7 سنوات، باستثمارات تصل لنحو 10 مليارات جنيه،

وأضاف  أن العبار سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية للدخول كمطور لتنفيذ العاصمة تحت إشراف الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تنظر الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، على أن يتم إشراك شركات عربية وأجنبية لتنفيذها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اعترض علي الفترة التي سبق وان اعلنتها شركة اعمار الاماراتية للانتهاء من المشروع وهي 10 سنوات ،وقال لرئيس الشركة "10 سنين ايه احنا مش بتوع الكلام ده انا عاوز المشروع ده من امبارح مش من بكرة "

وكانت وسائل الاعلام المصرية قد هللت للمشروع باعتباره "ضربة معلم من السيسي " وانه سيغير وجه مصر كلها "،

 

 

 

 

 

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