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هيئة فلسطينية: 100 أسير فلسطيني قاصر لدى إسرائيل

7/9/2015

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في  منظمة التحرير الفلسطينية (الاثنين) عن وجود 100 أسير فلسطيني قاصر في أحد السجون الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن عدد الأسرى القاصرين في سجن "عوفر"  الإسرائيلي وصل إلى 100 أسير بعد أن شهد الشهر المنصرم أعلى نسبة اعتقال  للقاصرين منذ بداية العام.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الشهر المنصرم وصل عدد حالات الاعتقال لقاصرين  في  سجن "عوفر" إلى 42 حالة لأسرى دون سن الثامنة عشرة، 13 منهم دون سن  الـ 15 عاما.

وأوضحت الهيئة أن من بين هؤلاء 23 حالة اعتقال من المنزل، و 5 حالات  اعتقال عند الحواجز، و 4 حالات اعتقال من الطرقات، و 9 حالات بعد  التبليغ، وحالة واحدة من مكان العمل، فيما تعرض 8 أشبال من هؤلاء  للضرب المبرح عند الاعتقال.

وحسب الهيئة، فإن أحكاماً بالسجن صدرت بحق 21 أسيراً قاصراً في "عوفر" الشهر  الماضي تراوحت مدتها  بين 6 إلى 19 شهراً، وفرضت بحقهم غرامات مالية  باهظة.

وتعتقل إسرائيل قرابة 7 آلاف أسير فلسطيني موزعين على 22 سجناً ومركز  توقيف.

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