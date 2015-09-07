نجاة وزير الدفاع العراقي من محاولة اغتيال وإصابة حارسه

نجاة وزير الدفاع العراقي من محاولة إغتيال

نجا خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي من محاولة اغتيال بعد تعرض موكبه لإطلاق نار اليوم الاثنين خلال زيارته لمدينة بيجي الواقعة على بعد 190 كم شمال العاصمة بغداد .

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن العبيدي لم يصب بسوء وإن أحد حراسه تعرض لإصابة ،مشيرا الي ان من اطلقوا النار على موكب العبيدي هم قناصة دون ان يوضح مزيدا من التفاصيل .

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن .

وكان وزير الدفاع العراقي يقوم بجولة في بيجي في إطار زيارته لمحافظة صلاح الدين. وقبلها كان قد تفقد القوات العراقية في معسكر سبيتشر وهي قاعد سابقة للجيش الأمريكي، ثم تفقد بعدها تكريت مسقط رأس حاكم العراق السابق صدام حسين حسبما ورد في بيان لوزارته .

وكانت بيجي محور قتال عنيف بين القوات العراقية مدعومة بمقاتلين من مليشيات الحشد الشعبي الطائفية وبين قوات التنظيم الدولة بعد ان استولي الاخير على مناطق بالمدينة ومناطق اخري من مصفاة بيجي التي تنتج 300 الف برميل من المشتقات النفطية يوميا وتعد أكبر مصفاة لتكرير البترول في العراق .

وسبق لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القول إن معركة بيجي ومصفاتها- وهي الأكبر في العراق- في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وإذا نجحت قوات الأمن ومقاتلون شيعة في استعادة السيطرة بشكل كامل على المنطقة المحيطة ببيجي فقد يساعدها هذا على الانطلاق شمالا صوب مدينة الموصل التي يسيطر عليها التنظيم وتعويض فقد السيطرة على محافظة الأنبار