نادي روما يطلق حملة جمع تبرعات لمساعدة اللاجئين

يطلق نادي روما الإيطالي لكرة القدم، (الثلاثاء) مبادرة "عطاء كرة القدم" وهي مبادرة عالمية لجمع التبرعات بهدف دعم المنظمات التي تساعد الأعداد المتزايدة من اللاجئين ضحايا الاضطهاد والحروب.

ودعا روما الأندية الإيطالية والأجنبية والمشجعين لتقديم التبرعات ودعم موقع إلكتروني للمزادات سيجرى تدشينه قريباً.

علما بأن منصة العطاء الاجتماعية العالمية عبر الإنترنت "جست جيفينج" تستضيف بالفعل مبادرة عطاء كرة القدم.

وسيجرى توجيه التبرعات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة إنقاذ الطفل ولجنة الإنقاذ الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر نادي روما في بيان: "من أجل توحيد مجتمع كرة القدم بأكمله تحت راية واحدة، نأمل أن نستطيع من خلال التكاتف مع بعضنا البعض أن نحقق أكثر ما يمكننا تحقيقه بشكل فردي" ونادى بتقديم "تبرعات قيمة" (الثلاثاء).

وقوبلت المبادرة بدعم من جانب نادي فيورنتينا الذي أعلن أنه سيطرح قمصان لاعبيه في مزاد عقب المباراة المقررة أمام "جنوه" مطلع الأسبوع المقبل، وأنه يخطط لإطلاق المزيد من المبادرات.

وفي السياق ذاته، طالب قائد وحارس مرمى منتخب إيطاليا لكرة القدم، جيانلويجي بوفون، باتباع نهج جديد لمساعدة الأعداد الهائلة من اللاجئين الذين تدفقوا على القارة الأوروبية هرباً من الحرب أو الفقر.

وقال "بوفون" خلال مؤتمر صحافي في باليرمو جنوب إيطاليا، التي نقل إليها الكثير من المهاجرين واللاجئين بعد إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط "حان الوقت حقاً لتغيير الاتجاه وتوفير مستقبل أفضل للأشخاص الذين يتطلعون للقدوم إلينا وإلى أوروبا ينشدون تحقيق أحلامهم".

وأضاف الدولي الإيطالي: "بعيداً عن مسألة اللاجئين السوريين، يحدث هذا الأمر منذ سنوات طويلة، وفي اعتقادي أننا لم نواجه القضية أبداً كما ينبغي، وكنا نلجأ دوماً لحلول مؤقتة".

وموقف "بوفون" ليس الأول بين لاعبي كرة القدم الأوروبيين فسبقه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وقيام نادي بايرن ميونيخ الألماني بالتبرع بمليون يورو للاجئين.

وتوالت بعد ذلك المواقف حيث رفعت جماهير الأندية في ألمانيا لافتات ترحيب باللاجئين في مختلف الملاعب، كما وجه نادي بروسيا دورتموند الدعوة إلى 220 لاجئاً لمشاهدة مباراته الأخيرة.

وتبرع نادي ريال مدريد أيضا بمليون يورو (1.12 مليون دولار) لمساعدة اللاجئين الذين تدفقوا على إسبانيا، كما عرض عدداً من منشآته، وقام بتوفير مستلزمات رياضية للجنة مكلفة بتنظيم استقبال اللاجئين.