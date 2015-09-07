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مشعل: ندعو الجميع لحوار توافقي لاستراتيجية المقاومة

7/9/2015

رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" – خالد مشعل

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع من أجل التوافق على استراتيجية لمقاومة الاحتلال.

 وقال مشعل في مؤتمر صحفي عقد في الدوحة إن دعوة السلطة الفلسطينية لانعقاد المجلس الوطني تخالف الاتفاقات المتلاحقة سابقا ، وأشار إلى أنه لا قيمة للمؤسسات إذا غابت عنها حركة حماس وحركة  الجهاد الإسلامي.

كما دعا مشعل السلطة الفلسطينية إلى تبني استراتيجية  مشتركة لإنقاذ الأقصى ، وأشار إلى أن تمرير أي مخططات لتقسيم  الأقصى سيفجر غضبا فلسطينيا يطال مصالح لم يكن يتوقعها الغرب ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا حدود للمقاومة في مواجهة الاحتلال بكل الوسائل. 

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"  المملكة العربية السعودية، الأردن، قطر والمغرب للقيام بواجباتهم تجاه التقسيم الزماني للمسجد  الأقصى ، وقال إن العدو الإسرائيلي تجرأ على تقسيم المسجد  الأقصى زمانيا من 14 يوما و وإنه لن يسمح لهم بتمرير هذا التقسيم. 

ودعا مشعل الفلسطينيين إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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