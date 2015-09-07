ساويرس: لم أستثمر في مصر بسبب "بطء" الإصلاحات

الملياردير المصري – نجيب ساويرس

قال رجل الأعمال المصري المثير للجدل _ نجيب ساويرس إنه لم يستثمر في مصر أي أموال من إجمالي 500 مليون دولار وعد بضخها في الاقتصاد المصري خلال قمة شرم الشيخ بسبب ما وصفه بـ"بطء" الإصلاحات.

ويعد رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد أهم المسيطرين على الإعلام المصري وما يصل إلى المواطنين عبر شاشات التلفزيون، حيث يمتلك العديد من القنوات التلفزيونية والصحف الإلكترونية والورقية والتي تسيطر على الإعلام المصري.

ويوصف العديد من الإعلاميين العاملين في قنوات "ساويرس" الفضائية وصحفه الورقية بأنهم "أذرع إعلامية" للسلطات الحالية في مصر ، وهو الوصف الذي أطلقه "عبدالفتاح السيسي" في أحد تسريباته في وقت سابق.

يذكر أن رجل الأعمال والملياردير المصرى نجيب ساويرس أعلن عن نيته شراء إحدى الجزر اليونانية أو الإيطالية لإيواء تدفق اللاجئين والمهاجرين السوريين وأشار إلى اتخاذه خطوات رسمية بهذا الصدد.