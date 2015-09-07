سامسونغ وباناسونيك تعرضان أجهزة ضد "الأرق"

تواصلت المنافسة بين عملاقي صناعة الالكترونيات العالمية شركتي سامسونغ وباناسونيك على السيطرة على سوق الصناعات الدقيقة في العالم.

أرض الصراع هذه المرة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في أوروبا IFA حيث عرضت الشركتان أجهزة تساعد الناس على النوم بشكل أفضل حتى يستيقظون أكثر انتعاشاً.

ويوضع جهاز Sleep Sense من إنتاج سامسونغ أسفل حاشية السرير خلال الليل ليراقب ضربات القلب والتنفس والحركة.

ويقول يون سي.لي، رئيس إدارة المنتجات الرقمية في سامسونغ، إن كل هذه البيانات تنقل إلى قرص حتى تكون جاهزة للتحليل خلال تناول الإفطار.

ويمكن إيصال Sleep Sense بجهاز التكييف وأيضاً الستائر الإلكترونية والأنوار بما يسمح بضبط درجة حرارة الغرفة والإضاءة بما يتفق مع الحالة الجسدية للمستخدم.

وعرضت باناسونيك نماذج مشابهة تقيس إيقاع النائم وتنبهه بخفة إذا كان يشخر أثناء الليل.

ويمكن إيصال الجهاز بالتكييف وأيضاً بماكينة القهوة حتى يمكنك أن تفيق على رائحة البن الزكية كل صباح.

المصابون بالأرق ومن ينامون نوماً خفيفاً، وآخرون يعانون من مشاكل تجعلهم مجهدين في الصباح يفركون أعينهم الحمراء قد يصبحون الهدف التالي لشركات تكنولوجية تبحث عن أفكار لتحسين حياة المستهلك.

معرض IFA يقام من الرابع الى التاسع من سبتمبر/أيلول الحالي في العاصمة الألمانية برلين ويستحوذ على اهتمام كبرى الشركات العالمية التي تقوم بعرض منتجاتها من الأجهزة المنزلية وأجهزة الاتصالات والكمبيوتر.