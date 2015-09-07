"ساعة صباح" .. يجب تطعيم الأم لتحصين الجنين من الأمراض

تناول برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر مصر اليوم تطعيمات الأطفال وأبرز أنواعها وتوقيتاتها وآثارها الجانبية كما عرض أطباء مختصون أهم إرشادات تطعيم الأطفال في سن الولادة.

وتحدث "د.أحمد فارس" استشاري طب الأطفال بأحد مستشفيات الدوحة, عن أهمية التطعيم للأطفال لوقايته من الأمراض والأوبئة، مشيراً إلى أن هناك أمراض كانت تقضي على شعوب وقبائل كاملة بسبب أنه لا يوجد علاج، فالتطعيم موجه للأمراض الخطيرة، وإذا لم نستخدمه فإننا قد نواجه أمراضا قد تودي بحياة الأطفال والكبار.

كما تعرض لأهمية تطعيم الأم الحامل لتحصين الجنين من بعض الأمراض، مشيراً إلى أنه قد يستمر تطعيم الأم لما بعد فترة الولادة بـ 6 شهور.