دول الخليج العربي تدرس توحيد أسعار المنتجات البترولية

تستعرض لجنة وكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون في اجتماعها الخامس عشر التحضيري بالدوحة، الأربعاء المقبل، دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية داخل دول المجلس وفقاً لتصريحات وزارة النفط الكويتية التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت الوزارة أن جدول الأعمال للاجتماع الذي ستشارك فيه الوزارة ممثلة لدولة الكويت سيتضمن أيضا مناقشة مذكرة الأمانة العامة الخاصة باجتماعات فريق الطاقة لدول المجلس وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.

وذكرت ان الاجتماع سيناقش مذكرة الامانة العامة بشأن تقرير رئيس مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو والنظر في تقرير الامانة العامة حول اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول المجلس.

وأوضحت الوزارة أن الوكلاء سيستعرضون مذكرة الأمانة العامة حول اجتماعات لجنة المختصين بالإعلام البترولي المشتركة مع منظمة الأقطار العربية للبترول "أوبك" ومقترح مذكرة التفاهم الإعلامية للبت فيها ورفعها إلى لجنة التعاون البترولي تمهيداً لإقرارها ومذكرة الامانة العامة حول التعاون بين دول المجلس في مجال الطاقة المتجددة والمكملة وتقرير لجنة الاستراتيجية البترولية.

وقالت إن المجتمعين سيطلعون على قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل المشترك متوقعة مشاركة الوكلاء والخبراء في هذا الاجتماع والاتفاق على منهجية عمل مشتركة للفترة المقبلة تحقق الأهداف المنشودة لمصلحة دول المجلس مجتمعة.

وذكر البيان أن اجتماع الدوحة يعد مهماً جداً نظراً لما تمر به صناعة البترول العالمية من تقلبات والدفع باتجاه الاستقرار ووضع الخطط والبرامج الفنية والاقتصادية والإعلامية لتصب في تطوير العمل البترولي الخليجي.

وأفاد أن القرارات سترفع إلى لجنة التعاون البترولي الوزارية التي من المقرر عقدها في الدوحة، الخميس المقبل، مبينة أن اللجنة ترفع بدورها المواضيع المعروضة عليها تمهيداً لرفع الملفات البترولية وعرضها على قادة وزعماء دول المجلس في اجتماعهم المقبل.