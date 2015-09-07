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حفاوة ألمانية شعبية في استقبال اللاجئين السوريين

7/9/2015

أن يلقى اللاجئون هذا القدر من الترحيب لدى وصولهم إلى ألمانيا فإنه بلا شك سيدخل الكثير من الطمأنينة إلى قلوب من استطاع الوصول منهم إلى محطات القطارات ألمانيا بعد رحلة لجوء مريرة.

ومشهد الترحيب الشعبي في ألمانيا سيعطي الكثيرين من طالبي اللجوء الساعين إلى درب أوروبا مشياً على الأقدام بعضا من الأمل للوصول إلى المحطة الأخيرة.

كان مئات المهاجرين قد تدفقوا أمس إلى ألمانيا وسط هتافات ولافتات ترحيب، لينضموا الى الآلاف الذين وصلوا في اليوم السابق، ونزل اللاجئون الجدد من القطارات في ميونخ وفرانكفورت وأماكن اخرى، وسط هتافات من المرحبين الذين حملوا بالونات والتقطوا صورا وقدموا لهم الماء والغذاء.

ورددت الحشود المتجمعة ليلا لاستقبال اللاجئين في محطة القطارات في فرانكفورت "قلها بصوت عال، قلها بوضوح، اللاجئون مرحب بهم هنا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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