حفاوة ألمانية شعبية في استقبال اللاجئين السوريين

أن يلقى اللاجئون هذا القدر من الترحيب لدى وصولهم إلى ألمانيا فإنه بلا شك سيدخل الكثير من الطمأنينة إلى قلوب من استطاع الوصول منهم إلى محطات القطارات ألمانيا بعد رحلة لجوء مريرة.

ومشهد الترحيب الشعبي في ألمانيا سيعطي الكثيرين من طالبي اللجوء الساعين إلى درب أوروبا مشياً على الأقدام بعضا من الأمل للوصول إلى المحطة الأخيرة.

كان مئات المهاجرين قد تدفقوا أمس إلى ألمانيا وسط هتافات ولافتات ترحيب، لينضموا الى الآلاف الذين وصلوا في اليوم السابق، ونزل اللاجئون الجدد من القطارات في ميونخ وفرانكفورت وأماكن اخرى، وسط هتافات من المرحبين الذين حملوا بالونات والتقطوا صورا وقدموا لهم الماء والغذاء.

ورددت الحشود المتجمعة ليلا لاستقبال اللاجئين في محطة القطارات في فرانكفورت "قلها بصوت عال، قلها بوضوح، اللاجئون مرحب بهم هنا".