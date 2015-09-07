حرق المستوطنون منزلهم ..استشهاد أم الرضيع الدوابشة بنابلس

رهام دوابشة (الجزيرة-أرشيف)

أفاد مراسل الجزيرة في فلسطين باستشهاد رهام دوابشة (26 عاماً) –فجر اليوم- والدة الرضيع علي دوابشة الذي قـتله مستوطنون حرقاً نهاية يوليو/تموز الماضي في قرية دوما جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وكانت ريهام قد عانت حروقاً خطيرة بين 60-90%، بينما كان ابنها الرضيع "علي" قد استـُشهد على الفور، ثم استـُشهد زوجها بعده بأسبوع متأثرا بحروقه، بينما لا يزال طفلها "أحمد" ذو الأربع سنوات يتلقى العلاج.

تجدر الاشارة إلى ان مستوطنين متطرفين أضرموا النار يوم 31 يوليو الماضي بمنزل عائلة دوابشة، في قرية دوما، ما أدى إلى استشهاد الرضيع علي دوابشة (18 شهراً) فوراً، فيما أصيب والداه، وشقيقه أحمد 4 سنوات بجروح وحروق خطيرة.

واستشهد الوالد سعد بعد أيام من إصابته، و فجر اليوم استشهدت الوالدة رهام، لتكتمل فصول المأساة ، وتزداد جريمة المستوطنين بشاعة ودموية.