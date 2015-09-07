تعليقات مواقع التواصل بعد القبض على وزير الزراعة المصري

القبض على وزير الزراعة المصري عقب تقديم استقالته

ردود فعل واسعة في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب القبض على وزير الزراعة المصري بعد استقالته على خلفية وقائع فساد.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض اللوم على "صلاح هلال" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، عقب الإعلان عن قبول استقالته بناء على توجيهات من "عبد الفتاح السيسي".

وتباينت تعليقات متابعي صفحة الجزيرة مباشر على فيس بوك ما بين مؤيد لتلك الإجراءات على اعتبارها تصديا للفساد مهما كان منصب الفاسد، وأخرين اعتبروا أن السيسي نفسه هو رأس الفساد وأنه يحاول أن يظهر في ثوب النزيه بتلك القرارات مع وزير ضعيف تمت التضحية به.

وعلى هاشتاج #وزير_الزراعة و #قضية_الفساد_الكبرى

كتب رمضان لطفى عبد الرحيم: السيسي عايز يظهر نفسه إنه ضد الفساد، طيب وفساد الجيش والشرطة والقضاء وغيره فين ؟

وكتب أسامة المغاوري: "ضحوا بالوزيرعلشان يوهموا الناس أنه في عدل، وهما دولة بلطجية، وزير العدل أيضا فاسد كبير وبياع أراضي، والسيسي سفاح".

وكتب سمير محمد: "لا مكان لفاسد على أرض مصر والمخابرات ليست نائمة كل خطوه وكلمة محسوبة على المسئول أيا كان منصبه".

وكتب محمد حمودة: " كبش فداء".

وكتب محمود المملوك: "عارفين إيه أكتر شئ مخزي ومحزن في قضية رشوة وزارة الزراعة؟!.. إن الوزير سهل الاستيلاء على أموال الدولة مقابل "صيدلية" وشوية بدل!!! صيدلية وبدل (بجانب الفيلا اللي في التجمع طبعاً)".

وكتب شريف الروبي: " هل يبدأ السيسي محاربة الفساد فعلا أم هي مجرد تصفية حسابات أم لأن القضية تخص أرض الضبعة.. ? أظن أن السيسي يحارب الفساد وهو جزء من فساد مصر".

وكتب أحمد محسن: "أفرم يا سيسي ..الفساد هو الوجه الآخر لعملة الإرهاب".

وكتب عماد حسين: " أول وزارتين بينضفوا من الفساد .. التعليم والزراعة المتأخونين".

وكتب تيمور تيمور: " السيسي لا يقبل مختلسا خارج منظومة العسكر لو كان هذا المختلس داخل منظومه العسكر ما أوقفوه".

وكتبت نسمة يوسف: " وبالرغم من الاعتراف بفساد مسؤول والقبض عليه؛ لسه برضو مصممين "ميزعلوش المفسد" وبدل ما تبقي "إقالة" وزير بسبب فساده… بيطبطبوا عليهم ويخلوها "استقالة" ويبقي خارج بمزاجه".

وكتب محمد صلاح: "المزنق اللي السيسي فيه دلوقتي إنه عنده 9 وزراء فيهم 4 من أهم رجالته هم وزير التخطيط والتموين والأوقاف والتنمية المحلية .. في قضية الفساد الكبرى .. دول طبعا غير ‏مجدي الجلاد وخالد صلاح، الرجل دلوقتي في موقف صعب هو أعطى كارت بلانش لرئيس الرقابة الإدارية، دلوقتي هيعمل إيه .. فيه كلام عن تعديل وزاري النهاردة، طب إزاي هيقدر يغير كل الوزراء اللي كانوا مرشحين يمسكوا رئاسة الوزراء أصلا .. عالعموم متحاولش تفكر في الحاجات دي بالعقل والمنطق عشان بلدنا مبتمشيش كده خالص .. إحنا هنقعد ع القهوة نشيش ونتفرج".