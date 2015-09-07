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تشييع جثمان "ريهام دوابشة" في نابلس

7/9/2015

جنازة الشهيدة ريهام الدوابشة – نابلس

شيعت (الاثنين) جنازة  "ريهام دوابشة"  والدة الطفل الفلسطيني "على دوابشة"  الذي استشهد حرقا على يد مستوطنين يهود في نابلس لتلحق برضيعها وزوجها.

وكانت حالة "ريهام" قد تدهورت وانخفض ضغطها على نحو هدد حياتها ووصفت حالتها بالوفاة السريرية، حيث كانت كل أعضائها الداخلية عدا القلب قد توقفت عن العمل، ولكن بعضها عاد بشكل بطيء وجزئي.

يشار إلى أن دوابشة أصيبت بحروق بنسبة 92% في هجوم نفذه مستوطنون على منزل عائلتها في قرية دوما جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في يوليو/تموز الماضي، وقد استشهد رضيعها على الفور، وزوجها سعد بعد أسبوع من وقوع الجريمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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