أولاند: فرنسا تستعد لاستقبال 24 ألف لاجئ خلال عامين

أعلن الرئيس الفرنسي "فرنسوا أولاند" اليوم (الاثنين) أن بلاده ستستقبل "24 ألف لاجئ" في غضون العامين المقبلين، في ظل تزايد موجات الهجرة نحو الدول الأوروبية.

وقال "أولاند" في مؤتمر صحفي اليوم في قصر الإليزيه بباريس، في سادس لقاء له مع رجال الإعلام منذ وصوله للحكم في مايو/آيار 2012، إن "المفوضية الأوروبية ستقترح توزيع 120 ألف لاجئ (على دول الاتحاد الاوروبي) في السنتين المقبلتين، ما يعني 24 ألف لاجئ لفرنسا، وسنفعل ذلك".

وأكد "أولاند" أن الأزمة" التي نجمت عن تدفق اللاجئين إلى أبواب الاتحاد الأوروبي "يمكن السيطرة عليها" مشيراً إلى أن غرق الطفل "الشهيد" على سواحل تركيا يدفعنا لاتخاذ قرارات تاريحية، وعرض الرئيس الفرنسي استضافة مؤتمر دولي في باريس حول أزمة تدفق اللاجئين.



وأوضح أنه لتجنب تدفق ملايين اللاجئين علينا مساعدة دول الجوار وخاصة سوريا، مشيرًا إلى أن مسؤولية اللاجئين والمهاجرين تقع على عاتق الجميع, كما أكد أنه لابد من احتواء موجات اللاجئين وحق اللجوء مضمون في الدستور الفرنسي.

وأكد "أولاند" أن وزارة الدفاع الفرنسية تحضر لشن ضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.