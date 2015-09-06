مصر تتصدر مجموعتها بالفوز بخماسية على تشاد بتصفيات افريقيا

منتخب مصر لكرة القدم

حقق المنتخب المصري أكبر فوز في تاريخ كرة القدم المصرية خارج ملعبها مساء اليوم بعد تغلبه على منتخب تشاد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2016 بالجابون.

وأحرز خماسية الفراعنة اللاعب باسم مرسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 2 و 25 و56 من عمر اللقاء، وهدفا لكل من محمد صلاح في الدقيقة 40 ومحمود عبدالمنعم كهربا بالدقيقة 62 ، بينما سجل اللاعب هارونا هدف تشاد الوحيد في الدقيقة 38.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب المصري صدارة مجموعته السابعة برصيد 6 نقاط وتأتي نيجيريا ثانيا بأربع نقاط، وتنزانيا ثالثا بنقطة واحدة ، ومنتخب تشاد في المركز الرابع بدون نقاط.