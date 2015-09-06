سجين يقيم أكبر مزرعة ماريغوانا في إسبانيا

قالت الشرطة الإسبانية إن سجينا أقام أكبر مزرعة غير قانونية للماريغوانا في البلاد, وزرع الإسباني البالغ من العمر 47 عاما الماريغوانا في بستان زيتون مساحته 7.4 فدان، بعد شرائه خلال إجازة حصل عليها من السجن، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية فيديريكو بوزويلو.

واعتمد السجين على مساعد ليتواني 59 عاما، لزراعة 75 ألف نبتة ماريغوانا تزن خمسة أطنان مترية، وتقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار).

وقالت الشرطة إن المزرعة، الواقعة في مدينة الباسيتي وسط البلاد، كانت محاطة بسور من الروث والقمامة للتغطية على رائحة الماريغوانا.

واعتقل إسبانيان و3 مغاربة وليتواني، وفقا لبوزويلو، وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم كان مسلحا بمسدس لدى اعتقاله.