خروف أسترالي يدخل عالم الأرقام القياسية

دخل خروف أسترالي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن جز منه حوالي 40 كيلو غراما من الصوف في غضون 42 دقيقة، وأكدت ترجيحات أن الخروف الذي أطلق عليه اسم "كريس" لم يجز الصوف منه لمدة تزيد عن خمس سنوات.

وقال بطل أستراليا لجز الأغنام "إيان إلكينز" والذي أشرف على عملية الجز: "كان هناك نوع من التحدي عند بدء عملية الجز، لكن الخروف كان هادئا بفعل المخدر، وقد بدأنا بالبطن حيث قمنا بوضعه على ظهره بشكل مريح".

وأضاف" إلكينز" أن المشكلة التي واجهته تلخصت في التصاق الصوف بالجلد وبالتالي تقليص الضرر قدر الإمكان أثناء عملية الجز.

وحطم وزن الصوف الذي تم جزه من الخروف الأسترالي "كريس" الرقم القياسي الذي سجل سابقا للخروف النيوزلندي الذي أطلق عليه اسم "شريك" والذي كان وزن الصوف المجزوز منه حوالي 27 كيلو غراما.