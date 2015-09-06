حكاية.. مطعم أبو شكري في البلدة القديمة بالقدس

مازال مطعم أبو شكري في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة يعمل منذ العام 1948 حتى الآن، تعاقبت عليه 3 أجيال، وقد عرف بهذا الاسم منذ زمن طويل، حيث كان الزبائن ينادونه "أبو شكري".

اشتهر مطعم "أبو شكري" بعمل الحمص والفول والفلافل إضافة إلى جميع أنواع السلطات، وله العديد من الفروع إلا أنه يواجه مشكلة كثرة الضرائب التي تفرض عليه.

يقول ياسر طه مالك المحل: يقصد المطعم العديد من السائحين الأجانب إضافة إلى سكان البلدة القديمة، ومن يذهب إليه مرة يتعود على المجيء إليه مرة ثانية، كما أن اسم المطعم مدرج بالكتاب السياحي بالعديد من اللغات الإنجليزية والألمانية وغيرها.