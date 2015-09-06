ثلاثية دروجبا تقود مونتريال للفوزعلى شيكاجو بالدوري الأمريكي

ديدييه دروجبا – رويترز

قاد الإيفواري ديدييه دروجبا فريقه الجديد "مونتريال إمباكت" للفوزعلى شيكاجو فاير 4-3 في ثاني مباراة له بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل مهاجم تشيلسي السابق ومنتخب ساحل العاج في ثاني ظهور له مع مونتريال، ثلاثة أهداف خلال اللقاء، حيث أحرز هدفا في الشوط الأول ثم منح فريقه التعادل لفريقه في الدقيقة 61 من الشوط الثاني لتصبح النتيجة 3-3 ، ليسجل بعدها بأربع دقائق هدف الفوز لإمباكت.

بينما سجل "لشيكاجو فاير" كل من جيف لارينتوفيتش وجيلبرتو وكنيدي ايجبوانانيك .

وكانت هذه المباراة الأولى لمونتريال تحت قيادة المدرب المؤقت "ماورو بيلو" عقب إقالة "فرانك كلوباس"، ليحقق فوزا ثمينا بفضل دروجبا بعد سلسلة من الهزائم.