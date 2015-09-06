البث الحي
منوعات

تراجع معظم البورصات العربية في بداية تداولات الأحد

6/9/2015

مؤشرات البورصة ـ أرشيف
 

تراجعت معظم البورصات العربية في بداية تداولات الأحد، مع تعرضها إلى عمليات بيعية بهدف جني الأرباح، فيما صعدت أسواق: أبوظبي ومصر والأردن بفعل عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية.

وجاءت بورصة الكويت على رأس الخاسرين مع هبوط مؤشرها السعري بنسبة 1.2% مدفوعا بهبوط الأسهم الصغيرة والمتوسطة يتصدرها "الكويتية السورية" بنسبة 9.4% و"التعمير للاستثمار العقاري" بنسبة 9.3% و"أسمنت أبيض" بنحو 9.1% .

وهبط أيضا سهم "الكويتية للدواجن" بنسبة 5.1%، بينما تناقش الشركة اليوم (الأحد) الانسحاب من البورصة الكويتية.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)