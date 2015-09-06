تراجع معظم البورصات العربية في بداية تداولات الأحد

مؤشرات البورصة ـ أرشيف

تراجعت معظم البورصات العربية في بداية تداولات الأحد، مع تعرضها إلى عمليات بيعية بهدف جني الأرباح، فيما صعدت أسواق: أبوظبي ومصر والأردن بفعل عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية.

وجاءت بورصة الكويت على رأس الخاسرين مع هبوط مؤشرها السعري بنسبة 1.2% مدفوعا بهبوط الأسهم الصغيرة والمتوسطة يتصدرها "الكويتية السورية" بنسبة 9.4% و"التعمير للاستثمار العقاري" بنسبة 9.3% و"أسمنت أبيض" بنحو 9.1% .

وهبط أيضا سهم "الكويتية للدواجن" بنسبة 5.1%، بينما تناقش الشركة اليوم (الأحد) الانسحاب من البورصة الكويتية.