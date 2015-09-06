بن كيران: نتائج الانتخابات "مذهلة"

رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران (أرشيف)

وصف زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي سيطر على أكبر المدن المغربية في الانتخابات البلدية التي جرت في المغرب يوم الجمعة نتائج الانتخابات بأنها "لم تكن سارة فقط بل مذهلة".

وقال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية الحالية "فيما يخص المدن النتائج لم تكن حقيقة سارة فقط بل نتائج مذهلة حقيقة، ففي فاس حصلنا على 74 مقعدا من أصل 97 في نتيجة فاقت كل التوقعات، وفي الدار البيضاء فزنا بالأغلبية المطلقة، وفزنا بالمراتب الأولى في خمس مقاطعات".

وأضاف بن كيران في مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه "الترتيب فيما يخص الفوز بعدد المقاعد والجهات لا يفيد شيئا أمام عدد المصوتين. يجب أن نرجع إلى عدد المصوتين حيث فاز حزبنا بالمركز الأول".

وقال إن مليون و500 ألف شخص صوتوا لحزب العدالة والتنمية مقابل مليون و333 ألف لحزب الأصالة والمعاصرة الفائز الأول بعدد المقاعد في هذه الانتخابات، ومليون و70 ألف صوت لحزب الاستقلال الفائز بالمرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد.

وأضاف أن هذه "النتائج طبيعية بالنسبة لعمل الحزب الجاد".

وأظهرت نتائج الانتخابات حصول العدالة والتنمية على 5021 مقعدا بفارق ضئيل وراء حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 6655 مقعدا وحزب الاستقلال الذي حصل على 5106 مقاعد.

وصعد الحزب للسلطة في 2011 بدعاية تقوم على مكافحة الفساد مستفيدا من الرغبة في قدر أكبر من الحرية بعدما أجبرت احتجاجات "الربيع العربي" الملك محمد السادس على التخلي عن بعض الصلاحيات الملكية.

وقال بن كيران في المؤتمر الصحفي "الإصلاح ليس سهلا. الديمقراطية تتطلب أناسا جديين".

وقال إن الحكومة وجدت صعوبات جمة في إصلاح بعض القطاعات كصندوق "المقاصة" أي(الموازنة).

وأضاف أنه في عام 2012 أنفقت الدولة 21 مليار درهم (نحو 2.1 مليار دولار) لدعم البنزين وحده بينما لا ندفع شيئا اليوم".

كما قال "ميزانية المغرب تعيش أريحية اليوم، حيث بلغت نسبة النمو 5 في المائة وانتقل العجز إلى 4,3 في المائة من 5,7 في المائة، بينما ننتظر أن تتقلص هذه النسبة إلى3,5 في المائة العام المقبل".

وقالت السلطات إن نسبة المشاركة قاربت 54 في المائة في هذه الانتخابات بزيادة نحو 2 في المائة مقارنة مع الانتخابات البلدية التي جرت في 2009.