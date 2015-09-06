البابا يدعو كل أسقفية أوروبية لاستضافة عائلة من المهاجرين

البابا فرانسيسي (رويترز)

دعا البابا فرنسيس يوم الأحد كل أسقفية وجماعة دينية في أوروبا إلى إيواء عائلة من المهاجرين في بادرة تضامن قال إنها ستبدأ من الفاتيكان.

وقال البابا بعد عظة الأحد المعتادة بالفاتيكان "أناشد الأبرشيات والجماعات الدينية والأديرة والملاجئ في كل أوروبا أن تستضيف عائلة من اللاجئين".

وتشمل دعوة البابا عشرات الآلاف من الأبرشيات الكاثوليكية في أوروبا بعد أن بلغت أعداد اللاجئين الوافدين برا عبر البلقان وبحرا عبر المتوسط إلى إيطاليا واليونان إلى مستويات قياسية.

وفي إيطاليا وحدها أكثر من 25 ألف أبرشية وأكثر من 12 ألفا في ألمانيا التي يقصدها الكثير من السوريين الهاربين من الحرب الأهلية والمهاجرين الذين يبحثون عن ملاذ من الفقر والمعاناة في بلدانهم.

وتعالى تصفيق الجمهور المحتشد في ساحة القديس بطرس بينما كان البابا -وهو ابن مهاجرين إيطاليين إلى الأرجنتين- يقول "كل أسقفية وجماعة دينية ودير وملجأ في أوروبا يجب أن تؤوي أسرة واحدة".

وفي رسالة منفصلة انتقد البابا الجدار الذي تبنيه المجر على حدود الاتحاد الأوروبي.

وقال في رسالة إلى اجتماع كنسي في ألبانيا "بناء جدران وحواجز لوقف من يبحثون عن مكان آمن أمر عنيف. من العنف اعادة من يفرون من أوضاع غير انسانية على أمل الحصول على مستقبل افضل".

وقال البابا إن أبرشيتين في الفاتيكان ستؤويان عائلتين من اللاجئين في الأيام المقبلة. وكانت زيارة البابا الأولى بعد انتخابه إلى جزيرة لامبيدوزا الايطالية التي تقع بين صقلية وتونس ويصلها الكثير من المهاجرين بالقوارب.