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الأهلي المصري يلاقي بايرن ميونيخ لصالح اللاجئين السوريين

6/9/2015

حملة تضامن عالمية مع اللاجئين السوريين بعد غرق الطفل إيلان كردي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر تفعيل بروتوكول التعاون بينه وبين نادي بايرن ميونيخ الألماني، وقرر المجلس التنسيق معه لإقامة مباراة ودية في كرة القدم بينهما في ألمانيا يوجه ريعها المادي للاجئين السوريين على أن يتحمل الأهلي تكاليف انتقالات فريقه وإقامته.

كما قرر المجلس إرسال برقية شكر لنادي بايرن ميونيخ على تبرعه لصالح اللاجئين السوريين في العالم أجمع. ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الجانبين على موعد إقامة المباراة وفقا لارتباطات الجانبين. جاء ذلك في بيان إعلامي صادر عن االتادي لأهلي اليوم أمس السبت.

وكان النادي الأبرز في المانيا  قد قرر جمع مليون يورو من خلال مباراة ودية تنظم خصيصا لمساعدة اللاجئين، وسيدخل لاعبو الفريق ملعب اليانز ارينا وهم يمسكون بيد يد طفل الماني باليد الأخرى يدلاجئ شاب .

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