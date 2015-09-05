23 توأما يدرسون في فصل واحد بهندوراس

دولة هندوراس

مفارقة غريبة ومدهشة وغير مسبوقة تشهدها قرية دانلي فيبدولة هندوراس بأمريكا اللاتينية، حيث يتواجد في فصل واحد بإحدى المدارس الخاصة في القرية 23 توأما.

وقال المدرسون في هذه القرية إنهم يجدون صعوبة في التدريس في هذا الفصل تحديدا.

وأشاروا إلى أنهم يجدون صعوبة بالغة في التفريق بين هذه التوائم.

وتشتهر تلك القرية بهندوراس بإنجاب أكبر عدد من التوائم في المنطقة، ويري سكان القرية أن هذا الأمر نعمة من الله.