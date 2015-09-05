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يلماظ: دمج الصيرفة الإسلامية في النظام المالي العالمي

5/9/2015

قال وزير التنمية التركي "جودت يلماظ" إن الاقتصاد العالمي مازال يواجه تحديات ضخمة، ولا بد من التعامل معها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف يلماظ في البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين بالعاصمة التركية أنقرة، إن الاجتماع ناقش ضرورة توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص داخل الدول الأعضاء في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما تم الاتفاق على ضرورة تقديم الدعم اللازم لنظام الصيرفة الإسلامية ودمجه في النظام المالي العالمي.

وأشار "يلماظ" إلى قيام المجتمعين بتصميم آلية مراقبة فعالة من أجل تحسين تنفيذ التزامات الدول الأعضاء للأهداف الموضوعة. كما تم وضع آليات مراقبة تضمن متابعة دقيقة لكافة التمويلات غير القانونية التي تهدف لدعم "الإرهاب".

وأكد "يلماظ" ضرورة التعاون بين دول العالم والتركيز على سياسات الإصلاح الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي مستقر. وإضفاء مزيد من الشفافية على النظام الضريبي في كل دول مجموعة العشرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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