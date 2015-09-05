البث الحي
منوعات

وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر 75 سنة

5/9/2015

وفاة "شاندرا باهدور" أقصر رجل في العالم عن 75 عاماً – الفرنسية

توفي النيبالي "شاندرا باهادور دانغي" أقصر رجل في العالم ويبلغ طول قامته 54.6 سنتيمترا، عن 75 عاما حسبما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أمس الجمعة.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن "موسوعة غينيس للأرقام القياسية حزينة للغاية لتلقيها نبأ وفاة السيد "شاندرا دانغي" الذي كان يحمل لقب أقصر رجل في العالم"، متقدمة بتعازيها إلى عائلة الراحل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نظمت موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقاء جمع "شاندرا باهادور دانغي" مع أطول رجل في العالم التركي "سلطان كوسين" الذي يبلغ طول قامته 2.51 متر، وذلك قرب برلمان ويستمنستر في لندن.

وحينها قال "دانغي" الذي كان يرتدي لباسا تقليديا نيباليا "أنا سعيد لرؤيتي أطول رجل في العالم، كنت أتوق للقاء الشخص الذي أنا وإياه على طرفي نقيض".

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)