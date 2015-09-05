وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر 75 سنة

وفاة "شاندرا باهدور" أقصر رجل في العالم عن 75 عاماً – الفرنسية

توفي النيبالي "شاندرا باهادور دانغي" أقصر رجل في العالم ويبلغ طول قامته 54.6 سنتيمترا، عن 75 عاما حسبما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أمس الجمعة.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن "موسوعة غينيس للأرقام القياسية حزينة للغاية لتلقيها نبأ وفاة السيد "شاندرا دانغي" الذي كان يحمل لقب أقصر رجل في العالم"، متقدمة بتعازيها إلى عائلة الراحل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نظمت موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقاء جمع "شاندرا باهادور دانغي" مع أطول رجل في العالم التركي "سلطان كوسين" الذي يبلغ طول قامته 2.51 متر، وذلك قرب برلمان ويستمنستر في لندن.

وحينها قال "دانغي" الذي كان يرتدي لباسا تقليديا نيباليا "أنا سعيد لرؤيتي أطول رجل في العالم، كنت أتوق للقاء الشخص الذي أنا وإياه على طرفي نقيض".