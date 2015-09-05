وصول أول دفعة لاجئين في حافلات إلى النمسا

أعلن المستشار النمساوي "وارنر فايمان" قبول بلاده وألمانيا استقبال آلاف المهاجرين العالقين في العاصمة المجرية بودابست "نظرا للوضع الطارئ على الحدود النمساوية-المجرية" على حد تعبيره، وقالت المجر إنها سخرت 100 حافلة لنقل المهاجرين إلى الحدود مع النمسا، وأفادت الشرطة النمساوية بأن 4 آلاف شخص وصلوا مع بداية ساعات اليوم الأولى إلى النمسا في هذه الحافلات.

وكانت ألمانيا والنمسا قد قررتا معاً استقبال آلاف المهاجرين الذين انطلقوا الجمعة سيرا على الأقدام من بودابست، قبل أن تقرر السلطات المجرية نقلهم بحافلات إلى حدودها مع النمسا، وفق ما أعلنت المستشارية النمساوية (السبت).

وأعلن هذا القرار الذي كان دافعه "الوضع الطارئ القائم حاليا على الحدود المجرية" المستشار النمساوي "وارنر فايمان" لرئيس وزراء المجر "فيكتور أوربان" بالتشاور مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" بحسب ما نقلت وكالة إيه بي إيه عن المستشارية النمساوية.

وأعلنت الحكومة المجرية مساء الجمعة تخصيص مئة حافلة لنقل 1200 مهاجر كانوا قد قرروا المشي حتى الحدود مع النمسا في مشهد هجرة غير مسبوق، إضافة إلى مهاجرين تكدسوا في محطة القطار ببودابست, وانطلقت أولى الحافلات من محطة بودابست صباح اليوم السبت.

ووصلت أولى هذه الحافلات صباح السبت إلى الحدود مع النمسا، وعلى متنها خمسون مهاجرا تمدد الكثير منهم لفرط التعب، وبين من لم يناموا لم تبد علامات فرح ولا يزال بعضهم يخشى نقله إلى مخيم مجري، لكن القلق أخذ في التبدد مع تقدم الحافلة غربا.

وقالت الشرطة النمساوية اليوم السبت إن حوالي أربعة آلاف لاجئ وصلوا إلى البلاد قادمين من المجر في حافلات عبر الحدود منذ الساعات الأولى من الصباح.