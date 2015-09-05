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وصول آلاف اللاجئين إلى ميونخ قادمين من المجر

5/9/2015

وصل الآلاف من اللاجئين ـ أغلبهم من السوريين ـ إلى محطة القطارات الرئيسية بمدينة ميونخ الألمانية قادمين من المجر عبر النمسا، بعد انتظار دام حوالي 6 أيام في بودابست.

وكان حوالي 3 آلاف مهاجر قد نقلوا بالحافلات من المجر إلى مدينة نيكلسدورف الحدودية، حيث استلمهم المسؤولون النمساويون، ونُقلوا تحت إشرافهم إلى محطة وستبانهوف في العاصمة.

واستقبل المتطوعون والمنظمات الإغاثية المهاجرين، وقدموا لهم الحساء والشاي، وبعد ذلك استقل المهاجرون القطارات متجهين إلى مدينة ميونخ الألمانية.

وأفاد بعض المهاجرين، أنهم تعرضوا لمعاملة في غاية السوء من جانب الشرطة المجرية، التي مارست العنف حتى على الأطفال.

وأعلن المستشار النمساوي"ويرنر فايمان" مساء الجمعة، عبر حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي، أنه تباحث مع نظيرته الألمانية  "أنجيلا ميركل" ورئيس الوزراء المجري"فيكتور أوربان" وأنهم توصلوا لاتفاق بالسماح بعبور المهاجرين من المجر إلى ألمانيا، عن طريق النمسا.

وارتفع عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا عبر المجر والنمسا إلى 6 آلاف خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

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