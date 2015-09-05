مقتل 47 في مواجهات بين المعارضة السورية وتنظيم الدولة

المعارك في سوريا ـ أرشيف

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت) أن نحو 47 مقاتلا على الأقل قتلوا في اشتباكات ومواجهات بين تنظيم الدولة ومقاتلين من المعارضة السورية في منطقة تعتزم الولايات المتحدة وتركيا فتح جبهة جديدة فيها ضد تنظيم الدولة.

وأضاف المرصد السوري أن القتال قد تجدد أمس (الجمعة) بمحيط مدينة مارع الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة على بعد 20 كيلومترا من الحدود التركية.

وقالت تركيا في الشهر الماضي إنها ستقيم منطقة امنة من بينها مدينة مارع وذلك للمساعدة في إبقاء مقاتلي تنظيم الدولة بعيدا.

وقد أفاد المرصد السوري أمس (الجمعة) اغتيال القيادي الدرزي الشيخ "وحيد البلعوس" بمركبة مفخخة بمدينة السويداء، إضافة وثلاثة آخرين جنوب سوريا.