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مقتل 10 جنود سعوديين في هجوم على مستودع أسلحة باليمن

5/9/2015
 العميد  "أحمد عسيري" المتحدث باسم قوات التحالف العربى ـ أرشيف

نقلت قناة " الأخبارية " السعودية اليوم (السبت) على حسابها على تويتر عن العميد "أحمد عسيري" المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية قوله إن 10 جنود سعوديين قتلوا عندما هاجم مقاتلو الحوثي مستودع أسلحة أمس (الجمع)ة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى بين قوات التحالف التي تحارب الحوثيين إلى 60 قتيلا.

 وكانت الإمارات قد قالت إن 45 جندياً  قتلوا من قواتها العسكرية، بعد قصف مخزن أسلحة باليمن عبر صاروخ أرض أرض صباح الجمعة, كما قتل أيضا 5 جنود بحرينيين.

وذكرت قناة "العربية "عدد القتلى نفسه من الجنود السعوديين. 

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