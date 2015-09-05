قوات التحالف تقصف مواقع يسيطر عليها الحوثيون بصنعاء

شن طيران التحالف عدة غارات على مباني حكومية ومواقع تسيطر عليها مليشيا الحوثي بالعاصمة اليمينة صنعاء، إضافة إلى قصف وحدات عسكرية موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وقد كثف التحالف غاراته اليوم السبت على صنعاء وذلك بعد مقتل 45 على الأقل من قوات التحالف أمس الجمعة بمأرب بعد انفجار بصاروخين أطلقهما الحوثيون.

وأفاد مراسل الجزيرة إن غارت استهدفت ألوية صواريخ ومخازن سلاح في فج عطان جنوب صنعاء ، ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق بشكل كثيف.

واستهدف التحالف مبنى وزارة الدفاع ومبنى قيادة قوات الأمن الخاصة إضافة إلى معسكر جبل النهدين ودار الرئاسة .

وقد وصلت جثامين الجنود القتلى إلى مطار البطين بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي فجر اليوم على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي، وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال الجثامين على أرض المطار.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقاتل منذ مارس من أجل إعادة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، التي يترأسها الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" للحكم ودحر الحوثيين وحلفائهم الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي.