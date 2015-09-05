عباس يطالب بالضغط على إسرائيل لاستيعاب لاجئي فلسطين بالضفة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (السبت) بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية حتى يتسنى استقبال اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا.

وأكد مكتب الرئاسة في بيان له أن "عباس طلب من المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة، العمل وبسرعة مع الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الأرض الفلسطينية".

وتابع "تجري الرئاسة الفلسطينية اتصالاتها مع الأمم المتحدة والجهات الأوروبية والأطراف المعنية، من أجل مساعدتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية", مضيفا "نريد وقف معاناة التشرد والموت والتشتت في دول العالم نتيجة الأوضاع الصعبة الجارية في المنطقة".

واعتبرت الرئاسة"أن هذه المهمة ليست مهمة إنسانية فقط، إنما هي حق لكل فلسطيني يعيش في المنفى، وفي مخيمات اللجوء".

كان يعيش قرابة نصف المليون لاجىء فلسطيني في سوريا قبل اندلاع النزاع منذ أربع سنوات، لكن القسم الأكبر منهم غادر الى الدول المجاورة، إلا أنهم يعانون من صعوبات كثيرة بسبب صعوبة حصولهم على تأشيرات وافتقادهم للأوراق الثبوتية.

ولايزال مخيم اليرموك أكبر تجمع للاجئين السوريين في دمشق محاصرا، ولم يبق فيه سوى ما بين 14 و18 ألف شخص من أصل 160 الفا.