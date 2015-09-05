"ساعة صباح" يناقش تصميمات الخط العربي على ملابس الشباب

قالت الكاتبة الصحفية عائشة بو هادي إن فئة الشباب من الجنسين هم أكثر من يهتموا بالملابس التي يكتب عليها باللغة العربية.

وأضافت خلال مقابلة على الجزيرة مباشر عبر نافذة "ساعة صباح" أنه ليس هناك أي رقابة على مصممي الأزياء؛ لذا نجد الكثير من الأخطاء اللغوية الموجودة على هذه الملابس، إضافة الى أخطاء شركات الدعاية والإعلان.

وأكدت أن العودة إلى القراءة هي أحد أهم سبل إعادة اللغة العربية إلى مكانتها في حياتنا اليومية، مضيفة أن الأسرة يجب أن تلعب دورا رئيسيا في توجيه الأبناء باللغة العربية على غيرها من اللغات.

وأشارت الكاتبة الصحفية إلى أن الحفاظ على اللغة العربية يأتي من خلال الدورات التدريبية، إلى جانب تأسيس الأطفال على القراءة منذ الصغر.

وقال محمد الأنصاري، محلل شبكات التواصل الاجتماعي، إن الجانب الجمالي للغة العربية لاقى انتشارا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، وإنه يرتبط بالهوية العربية، مشيرا إلى أهمية أن تكون الأزياء معبرة عن الشخصيات العربية والتي تنتمي إلى الثقافة الإسلامية.

وتابع الأنصاري فائلا:"هناك تفاوت في استخدام اللغة بين البلدان العربية ولكن الاختلاف الحقيقي هو في محتوى اللغة، مشيرا إلى أن الأردن تعد أكبر دولة عربية تنشر محتوى باللغة العربية على الإنترنت ".

وأشار إلى أن اللغة العربية تعد من أكثر اللغات نموا على الإنترنت بنسبة 22% في السنوات الخمس الأخيرة، وأنها تحتل المرتبة التاسعة ضمن أكثر عشر لغات استخداما، ولكن محتواها يواجه عدة مشكلات أهمها عدم توثيق للمعلومات الموجودة على الإنترنت.