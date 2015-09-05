رئيس وزراء فنلندا يقدم منزله للاجئين

يوها سيبيلا رئيس وزراء فنلندا

عرض رئيس الوزراء الفنلندي "يوها سيبيلا" تقديم منزله للاجئين وطالبي اللجوء من الباحثين عن أوطان بديلة لأوطانهم التي دمرتها الحروب.

ونقلت قناة تلفزيونية محلية في فنلندا تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها أنه سيفتح منزله للاجئين تضامنا معهم وإحساسا منه بقضيتهم.

وقال "سأفتح منزلي لطالبي اللجوء بداية من العام الجديد".

وأعرب سيبيلا الذي يقع منزله بمنطقة كيمبلي بشمال فنلندا عن أمله في ان تكون بلاده قدوة يحتذي بها في مسألة التضامن مع اللاجئين.

وأشار إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وصلوا اليونان وإيطاليا والمجر ينبغي أن تكون طوعية وغير إلزامية.

وقبل يوم من هذه التصريحات، ضاعفت الحكومة الفنلندية تقديراتها لعدد طالبي اللجوء إليها هذا العام إلى نحو 30 ألف شخص بعد تدفق اللاجئين في غضون الأيام القليلة الماضية.

وكانت الحكومة قد رفعت قبل أسبوعين تقديراتها إلى 15 ألفا، بالمقارنة مع 3600 طلب عام 2014.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه، خلال الأسبوع الحالي، وصل الكثير من طالبي اللجوء قادمين من السويد.

وكانت صورة الطفل السوري "إيلان كردي" الذي مات غريقا هو وشقيقه ووالدته خلال محاولتهم الهجرة الي اليونان قد هزت الضمير العالمي، وبكت وزيرة خارجية السويد تأثرا بمشهد الطفل الذي عثر علي جثته عند أحد الشواطئ التركية، وأكد "ديفيد كاميرون" رئيس وزراء بريطانيا تغيير سياسة بلاده تجاه اللاجئين معلنا عن استقبال بريطانيا لآلاف اللاجئين السوريين.