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رئيس فنزويلا يقترح على أمير قطر قمة لزعماء أوبك

5/9/2015
 أمير قطر والرئيس الفنزويلى (رويترز)

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد قمة لقادة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للدفاع عن الأسعار .

وقال مادورو في مقابلة مع محطة "تيليسور" التلفزيونية اليوم  (السبت) "قدمت الاقتراح وهو أعجب بالفكرة, وبصفته الرئيس الحالي لمنظمتنا فإنه سيجري المشاورات اللازمة".

وأضاف مادورو الذي التقى الشيخ تميم أثناء زيارته إلى قطر "اقترحت كذلك دعوة دول منتجة للنفط لكن غير أعضاء في أوبك الي هذه القمة لأن الأمر يتعلق بنا في مواجهة وضع جديد للسوق.. حول السوق لتصبح غير مستقرة جدا وتشهد تقلبات تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي والاستثمارات النفطية".

 وأشار إلى أنه لم يتضح رد فعل أمير قطر على ذلك الاقتراح.

 ومنذ أشهر تسعى فنزويلا التي تعاني شحا في السيولة النقدية  لعقد قمة طارئة لأوبك والتنسيق مع روسيا لوقف الهبوط الحاد في أسعار النفط.

وأوضح الرئيس الفنزويلي  أن أعضاء آخرين أكثر ثراء في أوبك في الخليج قادوا تحولا في استراتيجية المنظمة العام الماضي للسماح بهبوط أسعار النفط من أجل حماية حصة المنظمة في السوق.

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