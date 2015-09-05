"خمسيني" يتحول إلى قدمين لأبيه لأداء الحج والصلاة

الحاج الخمسيني يحمل والده المشلول ذو الثمانين عام

حمل حاج باكستاني في الخمسين من عمره، والده المسن المشلول أمس الجمعة بين ذراعيه، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام.



ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن الخمسيني أنه يبلغ من العمر 50 عاماً، وأن الده يبلغ 80 عاماً، وهو مشلول عن الحركة، مشيراً إلى أنه نتيجة عدم قدرة والده على أداء فريضة الحج سيراً على قدميه فقد قرر أن يحل هو بديلاً عنهما، وأن يحمل والده أثناء ذهابهما لأداء الصلوات.

وأكد أنه سيستمر في حمله لأداء كافة مناسك الحج حتى يتم لهم الله أداء الفريضة ويعودا إلى بلدهما.

وقطع الحاج الباكستاني عهدا على نفسه بأن يعين والده على أداء فريضة الحج، مبيناً أن والده الثمانيني لا يقوى على تحريك قدميه لإصابته بشلل، وقد قدم هذا العام لأداء مناسك الحج لأول مرة في حياته موضحا أنه سيتحمل كل المشاق والأتعاب التي ستواجهه أثناء أداء فريضة الحج من أجل أن يتمم والده حجه ويعود إلى بلاده.

ولقي صنيع الحاج مع والده استحسان وإعجاب المارة، و المصلين داعين له، ولوالده بأن يتمم لهما الحج بكل يسر، ومعتبرين أن هذا مشهد عظيم لرد لجميل وبر الوالدين.