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حبس 4 سوريين للاشتباه في "اتجارهم بالمهاجرين"

5/9/2015

توفي 12 مهاجراً على الزورق بينهم الطفل إيلان كردي (الجزيرة)

وجه القضاء التركي التهمة رسمياً إلى أربعة سوريين بـ" الاتجار بالمهاجرين"، والقتل العمد بعد وفاة 12 مهاجرا إثر غرق زورقهم وكان من بينهم الطفل الصغير آيلان كردي الذي أثارت صورة جثته ملقاة على شاطئ تركي صدمة حقيقية في العالم.

ووجهت محكمة في مدينة بودروم الساحلية جنوب غرب تركيا التهمة إلى الأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و41 عاما بالقتل غير العمد و"الاتجار بالمهاجرين"، ووضعوهم قيد الاعتقال حتى محاكمتهم، بحسب ما أعلنت صحيفة حرييت.

وأثارت صورة جثة الطفل ألان كردي البالغ من العمر 3 سنوات ممددا على بطنه على رمال شاطئ بودروم جنوب غرب تركيا لدى نشرها على مواقع التواصل الاجتماع،ي ومن ثم على الصفحات الأولى للعديد من الصحف الأوروبية، صدمة حقيقية وموجة تأثر في العالم.

وكان كردي بين مجموعة من المهاجرين السوريين الذين غرقوا عندما انقلب بهم زورق كان يقلهم من بودروم الى جزيرة كوس اليونانية. وكان بين القتلى شقيق آلان غالب (خمس سنوات) ووالدته ريحانة (28 عاما).

ودفن الطفل ألان وشقيقه ووالدته الجمعة في مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية الحدودية مع تركيا، التي كانت العائلة غادرتها للجوء إلى تركيا هربا من أعمال العنف قبل أن تقرر الهجرة إلى أوروبا.

ويدفع طالبو الهجرة أكثر من ألف دولار لقاء الرحلة من بودروم إلى جزيرة كوس، وهي من أقصر الرحلات البحرية بين تركيا وأوروبا.

وتؤكد السلطات التركية أنها أغاثت أكثر من 42 ألف مهاجر قبالة سواحلها منذ بداية العام 2015.

 

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