المخلافي: أكثر من 70 قتيلا من الحوثيين في تعز

طالب "حمود المخلافي" قائد المقاومة الشعبية في تعز, القوات الجوية التابعة للتحالف العربي الذي تقودة المملكة العربية السعودية باستمرار استهداف مواقع الحوثيين, مؤكدا عدم تحقيق مليشيات الحوثى أي انتصارات في المدينة.

وأشار المخلافي خلال لقائه مع "الجزيرة مباشر" إلى أن الحوثيين استهدفوا منازل المدنيين عشوائيا, مؤكدا أن المقاومة أسقطت أكثر من 70 قتيلا من جماعة الحوثي أمس (الجمعة) في تعز .

وأوضح قائد المقاومة أنهم توقفوا قليلا بسبب نقص الأسلحة والذخائر, لكنهم عادوا مرة أخرى وحققوا تقدما في السيطرة على معظم المدن اليمنية.