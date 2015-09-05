البث الحي
منوعات

العوا: نحتاج للدعوة فى الغرب أكثر من دول الإسلام

5/9/2015

قال "د.محمد سليم العوا" الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمرشح الرئاسي السابق في مصر، إن عدد المسلمين فى أوروبا بلغ60 مليون مسلم بحسب الإحصاءات, مشيرا إلى أن الدعوة الإسلامية مهمة فى تلك الدول.

وأوضح "العوا" خلال محاضرة ألقاها تحت عنوان "الخطاب الدعوي: العوائق والتحديات" ضمن دورة "إعمال المقاصد" بالعاصمة البريطانية لندن، أن هناك أكثر من 11 شخصا يدخلون الإسلام فى إيطاليا يوميا بسبب حسن معاملة المسلمين لهم, معربا عن سعادته من تباين الآراء بين الأمة والعلماء داخل الدورة التي نظمها المركز الثقافي الإسلامي.

 وأشار العوا إلى أن مهمة الدعاة هي أن يحببوا الناس فى الدعوة الإسلامية, مضيفا أنه إذا تحلى الداعية بخلق الدين كان قدوة لمن يحثه على تنفيذ الدعوة والامتثال لها, لافتا إلى أن من وصف بالبر يكون أحسن الناس خلقا.

 وقال "نحن غير مكلفين  بمخاصمة أحد إلا إذا اعتدى علينا, ونحتاج لتقديم الدعوة فى دول الغرب أكثر منها فى الدول الإسلامية".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)