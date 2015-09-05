العوا: نحتاج للدعوة فى الغرب أكثر من دول الإسلام

قال "د.محمد سليم العوا" الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمرشح الرئاسي السابق في مصر، إن عدد المسلمين فى أوروبا بلغ60 مليون مسلم بحسب الإحصاءات, مشيرا إلى أن الدعوة الإسلامية مهمة فى تلك الدول.

وأوضح "العوا" خلال محاضرة ألقاها تحت عنوان "الخطاب الدعوي: العوائق والتحديات" ضمن دورة "إعمال المقاصد" بالعاصمة البريطانية لندن، أن هناك أكثر من 11 شخصا يدخلون الإسلام فى إيطاليا يوميا بسبب حسن معاملة المسلمين لهم, معربا عن سعادته من تباين الآراء بين الأمة والعلماء داخل الدورة التي نظمها المركز الثقافي الإسلامي.

وأشار العوا إلى أن مهمة الدعاة هي أن يحببوا الناس فى الدعوة الإسلامية, مضيفا أنه إذا تحلى الداعية بخلق الدين كان قدوة لمن يحثه على تنفيذ الدعوة والامتثال لها, لافتا إلى أن من وصف بالبر يكون أحسن الناس خلقا.

وقال "نحن غير مكلفين بمخاصمة أحد إلا إذا اعتدى علينا, ونحتاج لتقديم الدعوة فى دول الغرب أكثر منها فى الدول الإسلامية".