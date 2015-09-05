الزهار:منظمة التحرير فقدت شرعيتها بتعاونها الأمني مع إسرائيل

قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن مفتاح الشرعية هو الالتزام بتحرير كل فلسطين باستخدام الوسائل كافة، وعلى راسها الكفاح المسلح.

وأضاف الزهار -في كلمة له خلال حلقة نقاشية حملت عنوان" المشروع الوطني بين انعقاد المجلس الوطني وتعزيز الشركة"- أن منظمة التحرير فقدت شرعيتها بتعاونها الأمني مع العدو الصهيوني مشيرا إلى أن المقاومة الشعبية هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين.

وأكد أن السلطة الفلسطينية هي من تريد عدم إعمار قطاع غزة، وأن دعوة عباس لعقد المجلس الوطني الفلسطيني هو انقلاب على اتفاق المصالحة.

وأشار الزهار إلى أن أي مجلس لا تتواجد فيه قوى المقاومة فهو باطل، ومن الجريمة أن تترك المقاومة المتعاملين مع العدو يتحدثون باسمها.

وشدد على أن موقف حماس هو تحقيق المصالحة بناء على أسس وطنية جامعة وثوابت راسخة، مشيرا إلى أن الحركة لا تعترف بشرعية عباس وتمثيله للشعب الفلسطيني.

وختم عضو المكتب السياسي لحركة حماس كلمته بالقول إن حركة حماس تبرأ من سياسية قبيلة فتح – حسب وصفه، في التعامل مع العدو الصهيوني والدخول في محاور إقليمية لا تخدم المقاومة الفلسطينية.