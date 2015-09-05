الجزيرة مباشر ترصد تدمير المنشآت الطبية في إدلب

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" واقع المراكز الطبية في إدلب بعد 6 أشهر من سيطرة المعارضة السورية عليها، بعد أن تم تدمير المشفى الوطني بمركز المدينة ومديرية الصحة بأسلحة قوات النظام السوري بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير المنشآت العامة والمنازل.

وقال أحد الأطباء إن مديرية الصحة وثقت قصف قوات النظام لـ20 مستشفى ومركزا طبيا خلال العام الماضي فقط.

وكشف الطبيب عن أبرز الصعوبات التي تواجه الكوادر الطبية في المحافظة, وأرقام الإصابات والعمليات الجراحية التي تستقبلها المستشفيات.

والتقت الجزيرة مباشر بعض المصابين والمواطنين والأطباء من المدينة الذين تحدثوا عن حالة الأوضاع الصحية بالمدينة.