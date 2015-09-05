البث الحي
منوعات

الجزيرة مباشر ترصد تدمير المنشآت الطبية في إدلب

5/9/2015

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" واقع المراكز الطبية في إدلب بعد 6 أشهر من سيطرة المعارضة السورية عليها، بعد أن تم تدمير المشفى الوطني بمركز المدينة ومديرية الصحة بأسلحة قوات النظام السوري بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير المنشآت العامة والمنازل.

وقال أحد الأطباء إن مديرية الصحة وثقت قصف  قوات النظام لـ20 مستشفى ومركزا طبيا خلال العام الماضي فقط.

وكشف الطبيب عن أبرز الصعوبات التي تواجه الكوادر الطبية في المحافظة, وأرقام الإصابات والعمليات الجراحية التي تستقبلها المستشفيات.

والتقت الجزيرة مباشر بعض المصابين والمواطنين والأطباء من المدينة الذين تحدثوا عن حالة الأوضاع الصحية بالمدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)