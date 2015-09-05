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الجبير: الموقف السعودي لن يتغير، ورحيل الأسد ضروري

4/9/2015

وزير الخارجية السعودي – عادل الجبير

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المباحثات بين الملك سلمان بن عبد العزيز تضمنت أن  موقف المملكة بالنسبة لسوريا لن يتغير ورحيل الأسد أمر ضروري لحل الأزمة .

وأشار الجبير في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن عقب لقاء بين العاهل السعودي والرئيس الأمريكي إلى أن المملكة العربية السعودية مع وحدة الأراضي السورية ونقف مع أي سوري يريد الخير لبلده ، وأكد أنه لا دور ولا مستقبل لبشار الأسد في سوريا  وقد قتل أكثر من 300 ألف من شعبه وقال إن المباحثات دعت إلى إيجاد حل سياسي يتضمن تنحي الأسد.

وزير الخارجية السعودي قال أيضا إن  لقاء الملك سلمان والرئيس أوباما  كان مثمرا واستمر قرابة 3 ساعات وأكد على التزام المملكة  بتقوية العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.

وأضاف الجبير إن الزعيمان تحدثا عن التعاون العسكري وتعزيزه وتسريع توفير الأسلحة للمملكة  وقال إن الطرفين أكدا دعمهما للبنان وضرورة أن تسمو الأطراف اللبنانية عن خلافاتها لانتخاب رئيس جديد ، كما أكد أن المملكة السعودية تتشاور نتشاور مع  مصر حول رؤية القوة العربية المشتركة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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