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التحالف يقصف مبان حكومية يحتلها الحوثيون بصنعاء

5/9/2015

قصف للتحالف على مواقع الحوثيين بصنعاء (الجزيرة)

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية عدة غارات على مبان حكومية تسيطر عليها مليشيا الحوثي بالعاصمة اليمينة صنعاء، إضافة إلى قصف وحدات عسكرية موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك بعد مقتل 50 على الأقل من قوات التحالف أمس الجمعة.

ومن بين تلك الأبنية التي استهدفها طيران التحالف مبنى وزارة الدفاع في صنعاء، والذي لحقت به أضرار بالغة، وكذلك مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة، ومعسكرات تابعة لصالح وكذلك المجمع الرئاسي.

وكان 50 جنديا من الإمارات والبحرين المشاركين في التحالف العربي في اليمن قتلوا أمس الجمعة في مواجهات مع مليشيا الحوثي.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقاتل منذ  مارس من أجل إعادة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، التي يترأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للحكم، وطرد الحوثيين وحلفائهم الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي.

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