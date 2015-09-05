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"الأصالة والمعاصرة" يتصدر نتائج الانتخابات البلدية بالمغرب

5/9/2015

أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بعد فرز نتائج  80% من الأصوات  بلغت 52 % ، وأن حزب الأصالة  والمعاصرة جاء في المرتبة الاولى يليه العدالة والتنمية.

وأضاف محمد حصاد أنه تم حسم نتائج نحو 24 ألفا وستمئة مقعد من أصل 31 ألفا وخمسمئة، مشيرا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 5064 مقعدا بنسبة (20.77%) يليه حزب العدالة والتنمية بـ4187 مقعدا (17.17%) فحزب الاستقلال 3924 مقعدا ثم حزب التجمع الوطني للأحرار 3343 مقعدا ثم الحركة الشعبية 2347 مقعدا.

وقد بلغ عدد  من يحق لهم التصويت في سجلات الناخبين نحو 15 مليون مغربي ، وهي الأولى منذ الدستور الجديد الذي أقر عام 2011 .

ويتنافس أكثر من 131 ألف مرشح يمثلون 29 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين على أكثر من 31 ألف مقعد في المجالس المحلية (البلدية) والجهوية.

ووصفت هذه الانتخابات بأنها اختبار للائتلاف الحاكم والذي يرأسه العدالة والتنمية في ظل منافسة شديدة من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.

وكان حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان قد أعلنا مقاطعتهما هذه الانتخابات , واعتبرا أنها تتم في ظل دستور لم يوفر شروط الديمقراطية.

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