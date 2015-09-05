"الأصالة والمعاصرة" لا ينوي التحالف مع "العدالة والتنمية"

إلياس العماري – نائب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ـ أرشيف

قال "إلياس العماري" نائب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم نتائج انتخابات البلديات حسبما أعلن، إن أحزاب المعارضة قررت عدم الانخراط نهائيا في أي تحالف يقوده حزب "العدالة والتنمية".

وأوضح "العماري" أن سبب اتخاذ هذا الموقف يعود إلى طبيعة المشروع السياسي والمجتمعي للعدالة والتنمية الذي يملك تأويلا خاصا للإسلام "على حد قوله".

واعتبر "العماري" أن هذا الحزب دولة موازية تعمل في الظل ومشروعهم لا يشمل المغرب وحده بل كل مكان.

وشارك نحو 54% من أكثر من 15 مليون مغربي مسجلا في اللوائح الانتخابية، في الاقتراع لاختيار نحو 131 ألف ممثل لهم في مجالس البلديات والمجالس الجهوية، وذلك في اقتراع مباشر.

واحتل حزب العدالة والتنمية الأسلامي الذي يقود التحالف الحكومي المغربي المرتبة الثالثة في النتائج النهائية لانتخابات البلدية.

وأكد "العماري" المسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض أن "ثماني جهات من أصل 12 جهة ستكون خاضعة لتحالف المعارضة، في حين ستحتفظ أحزاب التحالف (الحاكم) بأربع جهات وذلك إن طبق رئيس الحكومة الأخلاق وما التزم به" على حد قوله.

والتزم "عبد الإله بن كيران" رئيس الحكومة المغربية وأمين عام العدالة والتنمية في بيان مشترك مع الغالبية الحكومية أصدره السبت بتدبير التحالفات في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن تكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق.

واحتل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المرتبة السادسة في انتخابات العام 2009 في حين تصدر الأصالة والمعاصرة النتائج، لكن العدالة والتنمية فاز نهاية 2011 .